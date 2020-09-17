Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин оставил автомобиль не запертым.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Кольчугинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В мае текущего года в полицию обратился местный житель, сообщивший, что из его автомобиля были похищены автомагнитола, акустические колонки и инструменты. Сумма причиненного ущерба составила 11 000 рублей.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.По версии следствия, злоумышленник, который ранее гостил у потерпевшего, знал, что автомобиль не заперт. Собираясь вернуться домой и понимая, что доступу в автомобиль ничего не препятствует, фигурант проник в транспортное средство, совершил кражу имущества, а затем скрылся.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.