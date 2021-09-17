Наблюдатели отмечают хорошую явку избирателей в первый день голосования По данным на 15.00, во Владимирской области проголосовали 75 тысяч человек, что составляет 6,8 %. Участки – их открылось

Наблюдатели отмечают хорошую явку избирателей в первый день голосования По данным на 15.00, во Владимирской области проголосовали 75 тысяч человек, что составляет 6,8 %. Участки – их открылось в регионе 985 – работают в штатном режиме. Члены комиссий следуют требованиям законодательства. Голосование проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщают в Избирательной комиссии Владимирской области. В