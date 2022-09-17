17 сентября в Загородном парке города Владимира состоится традиционный праздник всех любителей бега...

17 сентября в Загородном парке города Владимира состоится традиционный праздник всех любителей бега – «Кросс наций».К участию в соревнованиях допускаются все желающие: любители бега, сборные команды образовательных учреждений, представители предприятий и организаций, сообщает администрация Владимирской области.В программе соревнований – забеги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км. Дистанцию 1 км бегут юноши и девушки до 17 лет включительно, 3 км пробегают женщины от 18 лет, 5 км – мужчины старше 18 лет.Фото: https://www.pxfuel.com/