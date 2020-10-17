Это на три случая меньше, чем 16 октября.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 17 октября лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.По городам и районам диагнозы распределились так: 16 во Владимире, 15 в Гусь-Хрустальном районе, 14 в Муромском, 8 в Ковровском, 6 в Кольчугинском, 5 в Александровском, 4 в Гороховецком, 3 в Селивановском, 3 в Юрьев-Польском, 2 в Собинском, 2 в Радужном, 1 в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8346 случаев заболевания.