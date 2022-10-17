Фотографии ДТП были опубликованы очевидцами в социальной сети Вконтакте. Авария произошла около...

Фотографии ДТП были опубликованы очевидцами в социальной сети Вконтакте.Авария произошла около 19:00 на 278-м километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Напомним, что совсем рядом расположен гипермаркет «Глобус».По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «Киа» при движении в сторону Суздаля допустил наезд на 38-летнего пешехода. Очевидно, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.Фото: группа Вконтакте "Подслушано Автомобилистов | Владимир"