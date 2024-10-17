«Служба по благоустройству города примет в дар ель» – такой пост появился в группе администрации Юрьев-Польского. Власти просят жителей безвозмездно подарить городу новогоднее дерево.

«Служба по благоустройству города примет в дар ель» – такой пост появился в группе администрации Юрьев-Польского. Власти просят жителей безвозмездно подарить городу новогоднее дерево. Ель должна быть высотой от 8 до 12 метров. Предполагается, что она украсит центр города у стен Михайло-Архангельского монастыря. Из поста в группе «Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление.» Уважаемые граждане, если у