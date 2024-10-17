В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что администрация Кольчугинского района незаконно передала жительнице Московской области участки общей площадью 2100 квадратов земли. При этом

В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что администрация Кольчугинского района незаконно передала жительнице Московской области участки общей площадью 2100 квадратов земли. При этом по закону чиновники должны были провести аукцион, объяснили в пресс-службе прокуратуры. Собственный источник сообщил нам, что участки находятся у села Богородское. Женщина формально совершенно никак с администрацией не связано. Чиновники пояснили,