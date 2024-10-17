Трещины, следы протечек, плохое состояние ступеней и другие нарушения обнаружила прокуратура во время проверки содержания общего имущества многоквартирных домов в Костерево. Как

Трещины, следы протечек, плохое состояние ступеней и другие нарушения обнаружила прокуратура во время проверки содержания общего имущества многоквартирных домов в Костерево. Как рассказали в надзорном ведомстве, в управлении ООО УК «Доверие» имеется десять домов, расположенных в этом городе. Из пресс-релиза прокуратуры области Надзорными мероприятиями выявлены многочисленные нарушения при их содержании: локальные отслоения, растрескивания окрасочного и штукатурного