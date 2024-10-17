Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года повысится на 16,6%. Таким образом, МРОТ составит 22 440 рублей. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин в соцсетях. К 2030 году в России планируют

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года повысится на 16,6%. Таким образом, МРОТ составит 22 440 рублей. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин в соцсетях. К 2030 году в России планируют поднять «минималку» до 35 000 рублей. Такую задачу поставил президент. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рублей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!