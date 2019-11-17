Из многоэтажки в Александрове эвакуировали 27 человек

В городе Александров произошел пожар в многоэтажке на улице Красный переулок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Пожар вспыхнул в ночь с 16 на 17 ноября в квартире на седьмом этаже. Из-за едкого дыма, окутавшего подъезд, жители верхних этажей не могли эвакуироваться самостоятельно. Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе грудного ребенка.Огонь потушили спустя полчаса после сообщения о пожаре. Что стало причиной возгорания, установят эксперты.