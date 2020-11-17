В полночь 17 ноября поступил сигнал о возгорании в производственном здании.

В полночь 17 ноября поступил сигнал о возгорании в производственном здании.По адресу Александровский р-н, г. Струнино, ул. Лермонтова, д. 16 оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они не дали огню распространиться на всё здание. Им удалось отстоять производственное здание, общая площадь которого 1000 кв. м. Пожар был ликвидирован на площади 225 кв.м, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.