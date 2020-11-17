В Вязниках побывала необычная экспедиция - "Общенациональная организация автомототуризма и караванинга", чтобы изучить туристическую привлекательность города и района.

В Вязниках побывала необычная экспедиция - "Общенациональная организация автомототуризма и караванинга", чтобы изучить туристическую привлекательность города и района.Сергей Лобарев, президент ассоциации автомототуризма и караванинга:- Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга считает самым значимым мероприятием - искать жемчужины на территории РФ для того, чтобы более пятидесяти миллионов автомотовладельцев могли использовать транспортные средства и знакомиться с нашей великой Россией. Есть брендовые маршруты, которые все знают, но мы ищем интереснейшие места, локации, которые мало изведаны нашими гражданами, молодёжью.В экспедиции участвовали представители и ведущие эксперты России по придорожной инфраструктуре. Автотуристы отметили - потенциал Вязников высокий, но чтобы его использовать, нужны финансовые вложения. Путешествует на колесах больше молодежь. По мнению участников этой экспедиции, в Вязниках есть проблемы с гостиницами, пунктами питания и сервиса. А ещё в городе трудно приобрести местные сувениры.Денис Манько, руководитель проекта по созданию придорожной инфраструктуры:- С придорожной инфраструктурой обстановка не очень благоприятная. Она, в принципе, вся концентрируется вокруг трассы М-7. Это мотели, прямо скажем, не особо комфортные для автотуристов. Нам сегодня показали одну площадку, недалеко от М-7, показали площадку, которая может быть рядом с тем местом, где мы сейчас находимся. Чтобы была логистика, чтоб людям можно было приехать, припарковаться, поставить свой автомобиль комфортно и уже поехать дальше смотреть на достопримечательности.Автотуристы приехали с одной задачей - предложить идеи, чтобы как можно больше россиян захотели сюда приехать. А для привлечения гостей нужно оборудовать места парковки не только для легковых автомобилей, но и для странствующих на кемперах - доме на колёсах. Для таких машин нужны особые площадки. И если их сделают в Вязниках - это станет толчком для развития караванинга - только зарождающегося вида отдыха.