В Струнино Александровского района ночью загорелось производственное здание. Об этом сообщают в региональном МЧС. Судя по адресу, там располагается компания по розливу

В Струнино Александровского района ночью загорелось производственное здание. Об этом сообщают в региональном МЧС. Судя по адресу, там располагается компания по розливу “незамерзайки”. Общая площадь здания 1000 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять его от огня. Возгорание ликвидировали на площади 225 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Сообщается, что никто