График работы заведений общепита продлён до часа ночи.

Врио губернатора Александр Авдеев откликнулся на просьбы бизнеса продлить работу кафе и баров до часа ночи. В указ главы региона внесены необходимые изменения.Вчера, 16 ноября, в департаменте предпринимательства директора Сергея Сидорина с рестораторами и отельерами, на которой они озвучили свою инициативу. Внесённые изменения касаются также ресторанов, ночных клубов, боулинг-клубов и дискотек.Напомним, что до 15 декабря необходимо привить не менее 80% сотрудников ряда сфер. При этом в любом случае в регионе для посещения мест массового пребывания людей будут введены QR-коды. Переносов не будет.