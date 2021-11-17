Сегодня утром, в 8.49 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня утром, в 8.49 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Вязники, ул. Карла Либкнехта, д. 10. Это старинная фабрика Демидова в Ярцево, где сейчас располагается текстильное производство ТД «Радуга».Когда прибыли пожарные подразделения, из окон здания шел дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 46 кв. метров. Сгорели отходы производства в помещении вентиляционной камеры. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину пожара, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.