Главным тренером “Торпедо” станет Александр Горбачев. Об этом сообщается на сайте черно-белых. У футболистов “Торпедо” завершился отпуск. 18 января команда собралась на стадионе.

Главным тренером “Торпедо” станет Александр Горбачев. Об этом сообщается на сайте черно-белых. У футболистов “Торпедо” завершился отпуск. 18 января команда собралась на стадионе. В ходе организационной встречи директор клуба Александр Евгеньевич Акимов представил Александра Николаевича Горбачёва, с которым планируется подписать контракт как с главным тренером коллектива. \сообщает официальный сайт “Торпедо”\ В ближайшее время торпедовцы пройдут