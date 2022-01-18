В 21:28 17 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном...

В 21:28 17 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме во Владимире, СНТ Бухолово, уч. 298.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Проезд к месту пожара был затруднён ввиду большого количества снега, и на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 35 кв. м.К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1989 г.р. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/