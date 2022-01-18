Власти Владимира оборудуют только две официальных купели для омовения в ночь на 19 января. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Власти Владимира оборудуют только две официальных купели для омовения в ночь на 19 января. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Крещенские купели оборудуют только на озерах Семязино и Глубокое. Все должно быть готово не позднее 16.00 18 января. Организованное купание продлится до 3 часов ночи 19 января. Купели готовят администрации