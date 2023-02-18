Какие фестивали и праздники ждут жителей Владимира и Суздаля в 2023 году? Увлекательные...

Какие фестивали и праздники ждут жителей Владимира и Суздаля в 2023 году?Увлекательные мероприятия ждут жителей и гостей Владимира и Суздаля разного уровня и масштаба: гастрономические, музыкальные, спортивные, народные и художественные.В Единый календарь событий сформирован около 80 увлекательных: «Ностальгия-фест», «Праздник русской березки», «ПряхаФест-2023», фестиваль «Добрый пряник».Фото Правительства Владимирской области