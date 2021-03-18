С 18 марта временно исполнять обязанности губернатора области будет Григорий Вишневский. Он будет, как и вице-губернатор Сергей Шевченко, курировать социальный блок. Соответствующий указ

С 18 марта временно исполнять обязанности губернатора области будет Григорий Вишневский. Он будет, как и вице-губернатор Сергей Шевченко, курировать социальный блок. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин. Владимир Сипягин, губернатор области С этого дня в регионе будет два вице-губернатора, курирующих социальный блок. Решение принято в связи с тем, что этот блок – самый крупный