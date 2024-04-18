Житель Петушков организовал наркопритон у себя в квартире В отношении жителя города Покрова...

Житель Петушков организовал наркопритон у себя в квартиреВ отношении жителя города Покрова утверждено обвинительное заключение.По версии следствия с января по июль 2023 года 37-летний обвиняемый, являясь наркозависимым лицом, предоставлял квартиру, в которой проживал вместе с матерью, посторонним лицам для употребления наркотиков.Однако мужчина соблюдал меры конспирации и безопасности. Квартиру предоставлял в дневное время суток, в то время, когда его мать была на работе, закрывал входные двери с внутренней стороны, не пускал посторонних в квартиру, а после употребления наркотиков наводил порядок в помещении."В случае возникновения необходимости злоумышленник предоставлял шприцы для внутривенных инъекций, емкости для приготовления наркотического средства, для удобства потребления наркотиков и последующего отдыха посетителям предоставлялись кресла", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.За пользование помещением обвиняемый получал вознаграждение в виде наркотических средств.Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: freepik.com