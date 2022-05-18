Тендер состоится в июне.

Во Владимире выставили на торги закупленных на средства инфраструктурного кредита. Их сдадут в аренду. Минимальная стоимость контракта - 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что компания «ГлобалАвто» получила за поставку транспорта 252 млн рублей. Мэр города Андрей Шохин рассказал, что в ближайшее время машины поставят на учёт, и они выйдут на линию.До конца июня горадминистрация должна определить перевозчика, который получит новый подвижной состав. Власти объявили конкурс. В ходе тендера чиновники определят предприятие, которое будет пользоваться новым транспортом.Победитель получит автобусы в безвозмездное пользование на 10 лет. При этом машины должны совершать не менее 2,5 тысяч рейсов в месяц. До результатов аукциона автобусы разместили в депо «Владимирпассажиртранса».Всего в областной центр 12 ЛИАЗов вместимостью до 105 пассажиров и два ПАЗика вместимостью до 59 человек.