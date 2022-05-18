Торжества состоялись на главных улицах города.

В школах Владимира для 1643 выпускников прозвенел «Последний звонок». Торжества состоялись на главных улицах города.Утром в учреждениях прошли праздничные линейки. Выпускников по традиции провожали первоклашки. С полудня на Театральную площадь стали прибывать главные герои «Последнего звонка». Для них были организована развлекательная программа.В 13.00 от Золотых ворот в сторону Соборной площади началось шествие школьников и педагогов, где их встречали юные артисты коллективов Городского дворца культуры.Кроме того, победителям конкурса лучших школ вручили памятные стелы и сертификаты на 500 тысяч рублей. Награды получили директор Промышленно-коммерческого лицея Валерий Емельянов, а также руководители школ №7 и 41 Татьяна Веденеева и Татьяна Кашутина.Главный колокольчик прозвенел в руках выпускника школы № 41 Ильи Козина, многократного победителя школьных Олимпиад, и будущей первоклассницы школы №25 Ярославы Лазаревой.Напомним, что уже на следующей неделе ребят ждёт ЕГЭ, а после - вступительные экзамены в ВУЗы.