А сейчас к главной теме этого дня. Выпускники Владимира отмечают сегодня Последний звонок....

А сейчас к главной теме этого дня. Выпускники Владимира отмечают сегодня "Последний звонок". Впервые после "ковидной паузы" он прошёл в обычном формате. С утра во всех школах города праздник отметили торжественными линейками. А затем школьники приняли участие в массовом шествии в центре города. С места событий наш корреспондент Анастасия Сахарова. Настя, здравствуйте, как настроение, какая программа праздника?