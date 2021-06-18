Ещё один шаг на пути возвращения наследия владимирского художника Петра Зиновьева. Одного из самых ярких мастеров кисти первой четверти ХХ века. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике побывал потомок живописца.

Ещё один шаг на пути возвращения наследия владимирского художника Петра Зиновьева. Одного из самых ярких мастеров кисти первой четверти ХХ века. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике побывал потомок живописца. Кто он и какой подарок преподнёс, расскажет Мария Платанюк.Один из эскизов Петра Зиновьева - дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Его музейщикам вручил родственник мастера - Кирилл Барский. Профессор кафедры дипломатии МГИМО и внучатый племянник владимирского живописца. Специально к приезду Кирилла Барского в одном из выставочных залов устроили ретроспективу картин Петра Зиновьева. Художника, чьё имя долго было незаслуженно забыто. О том, что два года назад во Владимире его вернули в культурное пространство, Кирилл Барский узнал от друзей. И с тех пор мечтал приехать во Владимир. Именно здесь хранится практически полное собрание картин Зиновьева.Кирилл Барский, внучатый племянник живописца Петра Зиновьева, профессор кафедры дипломатии МГИМО:- Это находка, которая обогатит наше представление о советской живописи, о владимирской живописи. Но можете себе представить, какое значение имеет то, что я здесь увидел, для меня, для нашей семьи."Такая короткая длинная жизнь". Так в 2019-м музейщики назвали мемориальный проект. Петр Зиновьев - ученик мэтров Виктора Васнецова и Константина Коровина. Талантливый выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества был руководителем и преподавателем первой советской художественной студии во Владимире. Возвращение его полотен к жизни стало настоящим вызовом для реставраторов. Перед глазами были деформированные пыльные холсты. Работа по спасению продолжалась несколько десятилетий.Ольга Ниночкина, художник-реставратор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Сложные усадочные деформации основ живописных, на которых были выполнены произведения. Они долгое время лежали в папках, на каком-то этапе бытования были подмочены и приходилось зачастую инженерные конструкции для исправления этих деформаций.Биографию Петра Зиновьева восстанавливали по крупицам. Именно Зиновьев когда-то привёз во Владимир коллекцию произведений авангардистов из Музея живописной культуры. Знаковую экспозицию представили во владимирской картинной галерее, которая открылась 1 марта 1923-го. По словам Сергея Рыбакова, генерального директора музея-заповедника, встреча с потомком Петра Зиновьева - начало большого совместного марафона по возвращению его наследия.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Пётр Григорьевич - это замечательный художник, великий художник, уроженец владимирской земли. В то же время он известен своей деятельностью - музейной, экспозиционной. За свою короткую жизнь (он прожил всего 29 лет и преждевременно умер в 1923 году) он сумел сделать очень многое для продвижения музейной деятельности.Яркая манера Зиновьева - в каждом холсте и взмахе кисти. На его полотнах оживают образы российского села начала ХХ столетия. И в этой галерее - эпоха, которую остановил мастер.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника.