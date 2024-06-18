Пожар в придорожном кафе случился 17 июня ближе к полуночи. Загорелось заведение под названием «Пельмень», которое располагается по адресу: улица Лермонтова, д. 43 б. Как рассказали в МЧС, на

Пожар в придорожном кафе случился 17 июня ближе к полуночи. Загорелось заведение под названием «Пельмень», которое располагается по адресу: улица Лермонтова, д. 43 б. Как рассказали в МЧС, на место выезжали 22 спасателя и 7 единиц техники. Пожар оказался достаточно крупным, его предварительная площадь – 300 квадратных метров. Пока точное место возгорания не установлено, но