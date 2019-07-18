Максимальное количество обращений было во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районах

Максимальное количество обращений было во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районахС начала активности клещей зарегистрировали уже 2194 случая присасываний этих насекомых. За прошедшую неделю к врачу обратились 151 житель Владимирской области, среди них -24 ребёнка.Максимальное количество обращений было во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районах.В лаборатории исследовали 78 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружили.Исследования клещей проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Приём клещей на осуществляется по адресу: горож Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет №8 с 9:00 до 11:00.