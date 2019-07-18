В эфире России 1 вышла программа Надо поговорить, в ходе которой россияне и украинцы обсудили вопросы, которые их волнуют. Участницей передачи стала украинская актриса Любовь Титаренко.
В эфире "России 1" вышла программа "Надо поговорить", в ходе которой россияне и украинцы обсудили вопросы, которые их волнуют. Участницей передачи стала украинская актриса Любовь Титаренко.
Стало известно, что вскоре после выхода это выпуска на телеэкраны, соотечественники просто затравили артистку. "Меня действительно засыпали оскорблениями и угрозами, но им не понять, что для меня Украина – родная земля, золотая колыбель", – призналась звезда кино и театра.
Члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян пришел в бешенство, узнав о плачевном положении женщины. Он считает, что Любовь Титаренко обнажила свою душу и сердце в телемосте Россия-Украина.
"Я уверен, что люди, у которых не зачерствело сердце и открыта душа в тот вечер плакали, также как и многие известные артисты в студии", – высказался Манукян.
Он отметил также, что все одинаково переживают из-за разлада между двумя братскими народами. "А то, что радикалы ее затравили это конечно мерзко и отвратительно. Эх, жаль на Украине дали волю "шариковым". Это ужасно!", – отметил эксперт.
Также член совета от всего сердца поблагодарил Андрея Малахова за то, что он пригласил артистку на телемост. Ведь ранее Манукян публично просил об этом ведущего прямо в студии.