В эфире России 1 вышла программа Надо поговорить, в ходе которой россияне и украинцы обсудили вопросы, которые их волнуют. Участницей передачи стала украинская актриса Любовь Титаренко.

В эфире "России 1" вышла программа "Надо поговорить", в ходе которой россияне и украинцы обсудили вопросы, которые их волнуют. Участницей передачи стала украинская актриса Любовь Титаренко.Стало известно, что вскоре после выхода это выпуска на телеэкраны, соотечественники просто затравили артистку. "Меня действительно засыпали оскорблениями и угрозами, но им не понять, что для меня Украина – родная земля, золотая колыбель", – призналась звезда кино и театра.Члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян пришел в бешенство, узнав о плачевном положении женщины. Он считает, что Любовь Титаренко обнажила свою душу и сердце в телемосте Россия-Украина."Я уверен, что люди, у которых не зачерствело сердце и открыта душа в тот вечер плакали, также как и многие известные артисты в студии", – высказался Манукян.Он отметил также, что все одинаково переживают из-за разлада между двумя братскими народами. "А то, что радикалы ее затравили это конечно мерзко и отвратительно. Эх, жаль на Украине дали волю "шариковым". Это ужасно!", – отметил эксперт.Также член совета от всего сердца поблагодарил Андрея Малахова за то, что он пригласил артистку на телемост. Ведь ранее Манукян публично просил об этом ведущего прямо в студии.