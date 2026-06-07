До конца всероссийского онлайн-голосования за обновление скверов и парков в 2027 году осталось меньше недели.

Более 137 тысяч жителей Владимирской области уже приняли участие в онлайн-голосовании за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2027 году. Об этом сообщили в администрации города Владимира.Выбор объектов проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В перечень для голосования вошли 14 городских пространств, среди которых скверы на улицах Куйбышева, Добролюбова, Никитина, Девической, проспекте Строителей, а также территории в удаленных микрорайонах Лунево, Оргтруд, Коммунар и Закрязьменский.В мэрии напомнили, что качественные изменения городской среды зависят от активности самих граждан. Выразить свое мнение и сделать Владимир комфортнее местные жители могут до пятницы, 12 июня, когда сбор голосов будет официально завершен.Ранее сообщалось, что