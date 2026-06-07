В администрации города жителям напомнили четкий алгоритм действий дома, на улице и в транспорте, который поможет сохранить жизнь в экстренной ситуации.

Администрация города Владимира опубликовала подробную инструкцию по безопасности на случай атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или объявления ракетной опасности. В мэрии подчеркнули, что алгоритмы поведения в подобных чрезвычайных ситуациях во многом схожи, а главная цель гражданина — оперативно найти укрытие и сохранять спокойствие.Согласно правилам, при нахождении в здании необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал, держаться как можно дальше от окон и внешних стен. Если сигнал тревоги застал на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем строении, подземном переходе или паркинге. В случае отсутствия укрытий необходимо лечь на землю в естественное углубление, закрыв голову руками, и держаться подальше от зданий, автомобилей и линий электропередач.Власти города также обращают особое внимание на строгие запреты: категорически нельзя снимать БПЛА и места их попаданий на фото или видео, а также выкладывать подобные материалы в мессенджеры и социальные сети. Органы местного самоуправления призывают владимирцев заранее уточнить адреса ближайших укрытий, изучить инструкцию и поделиться ею с близкими.Ранее сообщалось, что