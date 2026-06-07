Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ЧП произошло вечером 6 июня у села Спас-Купалище в Судогодском районе. Водитель катера в сумерках не заметил маленькое

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ЧП произошло вечером 6 июня у села Спас-Купалище в Судогодском районе. Водитель катера в сумерках не заметил маленькое плавсредство и наехал на него. В катере были двое взрослых и двое детей, они не пострадали. А мужчина и женщина, плывшие на байдарке, от столкновения упали в