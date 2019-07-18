Фигурант проник в чужое авто, используя устройство для считывания кода автомобильной сигнализации.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Нижегородской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в конце февраля текущего года при попытке открыть дверь автомашины «ГАЗ», припаркованной на площадке у одного из домов города Мурома. Для беспрепятственного попадания в салон авто обвиняемый использовал специальное устройство для считывания кода автомобильной сигнализации,В ходе следствия было установлено, что несколькими месяцами ранее, применив устройство, фигурант проник в легковой автомобиль, припаркованный у торгового центра в Муроме, откуда похитил находившиеся в нем пять тысяч рублей.Подозреваемый в содеянном сознался и полностью возместил причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.