В Областной детской клинической больнице во Владимире стал работать современный сверхмощный томограф на 128 срезов.

В Областной детской клинической больнице во Владимире стал работать современный сверхмощный томограф на 128 срезов. Об этом 17 июля рассказала регионального правительства.Теперь дети в возрасте до 18 лет смогут проходить более качественное медицинское обследование. Новый аппарат позволяет проводить высокоинформативную диагностику сердечно-сосудистой системы, брюшной полости, лёгких, бронхов и других органов. Подчёркивается, что сверхмощный томограф сканирует пациентов при низкой дозе облучения.«Исследования проводятся бесплатно по направлению врача за счет средств системы ОМС», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.