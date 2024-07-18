Мэрия начала поиск поставщика. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Согласно контракту, планируется приобрести два низкопольных троллейбуса с вместимостью от 90 до 100 человек.

Мэрия начала поиск поставщика. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Согласно контракту, планируется приобрести два низкопольных троллейбуса с вместимостью от 90 до 100 человек. Как прописано в документах, новые машины будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системами спутниковой навигации и валидаторами. Полы будут противоскользящими, также предусмотрены удобства для инвалидов – откидной трап для заезда колясок.