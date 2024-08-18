Наиболее часто подделываются банкноты номиналом 5 000 и 2 000 рублей, а также 100 долларов США.

По сведениям УМВД России по Владимирской области, наиболее часто фальсифицируемыми являются банкноты номиналом 5 000 и 2 000 рублей, а также 100 долларов США. Чаще всего подделки выявляются сотрудниками банков, финансовых учреждений и торговых точек.Фальшивые банкноты поступают в оборот от коммерческих и розничных предприятий, а также от обычных покупателей. К примеру, в августе в полицию обратился кассир одного из финансовых учреждений с информацией о выявлении поддельной пятитысячной купюры. Похожий инцидент произошел в Кольчугино, когда менеджер банка наткнулась на фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей в собранной выручке. Еще одна фальшивка была обнаружена в магазине Покрова.По всем зарегистрированным случаям подделки возбуждены уголовные дела, которые находятся в стадии расследования. В соответствии с действующим законодательством, за сбыт и хранение поддельных купюр предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.