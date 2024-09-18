Пилотный проект платных парковок во Владимире пока откладывается. Несмотря на подошедшие сроки, парковки, которые еще с 16 сентября должны были оплачиваться по 1 рублю за час, до сих пор
Пилотный проект платных парковок во Владимире пока откладывается. Несмотря на подошедшие сроки, парковки, которые еще с 16 сентября должны были оплачиваться по 1 рублю за час, до сих пор бесплатные. Напомним, ранее городские власти анонсировали пробную версию стоянок для машин на 4-х центральных улицах города. Среди них – улица Девическая (от Большой Московской до Княгининской),