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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2024-odin-rubl-v-chas-no-poka-besplatno-pilotnyj-proekt-platnyx-parkovok-vo-vladimire-ne-zapustili-v-srok.html" target="_blank">Один рубль в час, но пока бесплатно. Пилотный проект платных парковок во Владимире не запустили в срок</a> - Пилотный проект платных парковок во Владимире пока откладывается. Несмотря на подошедшие сроки, парковки, которые еще с 16 сентября должны были оплачиваться по 1 рублю за час, до сих пор