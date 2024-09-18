Это в два раза больше, чем за такой же период в 2023 году.

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по ГЖД в Нижегородской и Владимирской областях за январь-август 2024 года воспользовались около 23 000 пассажиров. Это в два раза больше, чем за такой же период в 2023 году.Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский подчеркнул, что туристы продолжают активно пользоваться ретропоездом на паровой тяге, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. Он сообщил, что за 8 месяцев 2024 года этот поезд совершил 114 рейсов, а количество его пассажиров превысило 16 тысяч человек.Еще состав используется на туристическом маршруте «По следам писателей». Во время поездки туристы посещают дома-музеи А.М. Горького и А.П. Гайдара, а также принимают участие в уникальной иммерсивной программе с театральными зарисовками, квесте по старинным пешеходным улицам города и чаепитии с традиционными арзамасскими пирогами. В составе тематического поезда входят уникальный ретропаровоз и новыеПассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах из Нижнего Новгорода во Владимир и Семёнов.С 29 июня 2024 года по субботам и воскресеньям ГЖД запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и на автобусе до пушкинского села. Маршрут разработан для развития внутреннего туризма в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.Информацию по расписанию туристических поездов доступна на следующих ресурсах:· на сайте https://www.rzd.ru/;· на сайте пригородной компании АО «ВВППК» – http://vvppk.ru/;· в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;· в справочной службе на железнодорожных вокзалах;· в пригородных билетных кассах.