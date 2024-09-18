В лесном массиве Загородного парка зафиксировали очаг возгорания. По последним данным, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть МЧС области 18 сентября в 12:15. Открытый огонь на площади 300

В лесном массиве Загородного парка зафиксировали очаг возгорания. По последним данным, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть МЧС области 18 сентября в 12:15. Открытый огонь на площади 300 квадратных метров ликвидировали в течение 20 минут. В тушении леса участвовало четверо спасателей. В тревожном ведомстве напоминают об особом противопожарном режиме, на территории региона его ввели