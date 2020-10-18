В городскую клиническую больницу Скорой медпомощи поступил японский видеогастроскоп фирмы «Пентакс» стоимостью 5,2 млн рублей.

В городскую клиническую больницу Скорой медпомощи поступил японский видеогастроскоп фирмы «Пентакс» стоимостью 5,2 млн рублей. Высокотехнологичное медицинское оборудование приобретено за счёт средств нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования.Новый видеогастроскоп позволяет проводить визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Встроенная в аппарат миниатюрная видеокамера передаёт на монитор цветное изображение высокого разрешения, что позволяет в мельчайших деталях оценить состояние желудочно-кишечного тракта. Видеогастроскопия предусматривает не только диагностические исследования. Этот метод обеспечивает качественную визуализацию оперативных вмешательств.Дополнительная поставка оборудования повысит доступность современной диагностики и улучшит качество оперативного лечения. Техника будет введена в эксплуатацию уже в ближайшие дни.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)