За катастрофу на железной дороге в Новках с электромехаников взыскали 2,1 миллиона рублей вместо 210 миллионов. На январское решение Камешковского суда, по которому виновники должны были

За катастрофу на железной дороге в Новках с электромехаников взыскали 2,1 миллиона рублей вместо 210 миллионов. На январское решение Камешковского суда, по которому виновники должны были заплатить, как вдруг выяснилось, неподъемную для них сумму, была подана апелляционная жалоба. Суд ее рассмотрел и вынес новое решение, сумму снизили в 100 раз. Из записи Владимирского областного суда