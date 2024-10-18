В сентябре годовая инфляция в регионе снизилась до 8,5% после 8,9% в августе, рассказали во владимирском отделении Банка России. Так, например, сократился рост цен на овощи – это связано с

В сентябре годовая инфляция в регионе снизилась до 8,5% после 8,9% в августе, рассказали во владимирском отделении Банка России. Так, например, сократился рост цен на овощи – это связано с увеличением объема производства томатов. Предложение на поддержанные иномарки в сентябре увеличилось, что привело к замедлению роста цен на автомобили. Производство бытовой химии наращивает объемы, за