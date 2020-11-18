В группе РЖД «Вконтакте» опубликована оперативная справка по сходу с рельс поезда №2617 на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы». ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2020-opublikovany-prichiny-sxoda-poezda-s-rels-pod-vladimirom.html" target="_blank">Опубликованы причины схода поезда с рельс под Владимиром</a> - В группе РЖД «Вконтакте» опубликована оперативная справка по сходу с рельс поезда №2617 на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы». ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2020-opublikovany-prichiny-sxoda-poezda-s-rels-pod-vladimirom.html]Опубликованы причины схода поезда с рельс под Владимиром[/url] - В группе РЖД «Вконтакте» опубликована оперативная справка по сходу с рельс поезда №2617 на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы». ..