18 ноября 2020 года на 64 году жизни скончался заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области в отставке полковник полиции Александр Риманович Федоров.

18 ноября 2020 года на 64 году жизни скончался заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области в отставке полковник полиции Александр Риманович Федоров.На службу в органы внутренних дел Александр Риманович поступил в 1981 году. Прошел путь от инспектора дорожного надзора отдельного дивизиона дорожного надзора милиции при УВД Владоблисполкома до заместителя начальника областного управления Госавтоинспекции.Он был умелым, энергичным руководителем, добрым и отзывчивым человеком, обладал высоким профессионализмом, твердым решительным характером.Трудился с большой энергией, целеустремленностью и самоотдачей, вносил большой вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области, за что неоднократно поощрялся руководством.Он воспитал сына, который сегодня также достойно служит в рядах Госавтоинспекции, а также ни одно поколение сотрудников органов внутренних дел. Александр Риманович навсегда останется в наших сердцах, как человек, сделавший много добрых дел. Вечная ему память…Церемония прощания с Александром Римановичем состоится 20 ноября 2020 года с 09:00 до 10:00 в Свято-Воскресенском храме (Загородный парк).