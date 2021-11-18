О поддержке просят предприниматели. Сегодня на площадке Торгово-промышленной палаты региона прошла...

О поддержке просят предприниматели. Сегодня на площадке Торгово-промышленной палаты региона прошла встреча предпринимателей, общественников и законодателей. Увеличение темпов вакцинации - главный путь к смягчению ограничений.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- У людей беспокойство: а что будет дальше? Знаете, конкретно ответить очень тяжело, что будет дальше. Все зависит от того, как будет возрастать заболеваемость, а она напрямую зависит от того, сколько будет вакцинированных. Что касается вакцинирования, коллеги, абсолютно на всех бизнесменах лежит ответственность за проведение вакцинации.Тяжелее всего ограничительные меры переживает сфера услуг, особенно предприятия общепита. Администрация области идёт навстречу предпринимателям. С 18 ноября кафе и рестораны могут работать до часа ночи, но все еще действует запрет на караоке и дискотеки. Бизнесмены обеспокоены неопределенностью. Впереди- сезон корпоративов. А вот открывать ли бронирование, неясно. В бизнес-сообществе уверены: ограничения невозможны без мер поддержки. Практически в каждом обращении от предпринимателей в Торгово-промышленную палату - просьба обратиться к федеральным властям. Просьбы: от списания части кредитов и налогов за четвёртый квартал этого года до скидок за аренду. Поддержки ждут и от региона.Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимирской области:- Скидки в размере пятидесяти процентов на государственное и муниципальное имущество, соответствующие рекомендации просят дать губернатора. Рассмотреть вопрос о непроведении каких-либо контрольно-надзорных мероприятий органам региона. Предприниматели просят возместить те затраты, которые они сейчас несут на покупку средств дезинфекции, на соблюдение масочного режима.