Продюсер Сергей Дворцов недавно поделился интересными подробностями о гонорарах популярного певца Стаса Пьехи. Сумма способна впечатлить.

Продюсер Сергей Дворцов недавно поделился интересными подробностями о гонорарах популярного певца Стаса Пьехи. Сумма способна впечатлить.По словам Дворцова, стоимость одного выступления артиста составляет не менее 2,5 миллиона рублей, особенно когда речь идет о корпоративных мероприятиях в Москве. Это подтверждает высокий уровень востребованности Пьехи на музыкальной арене, несмотря на изменения в музыкальной индустрии и различные вызовы, с которыми сталкиваются артисты.Дворцов отметил, что Стас Пьеха продолжает оставаться актуальным исполнителем, и его концерты пользуются большим спросом. "Заказывают часто, несмотря ни на что", — подчеркнул продюсер. Он выразил уверенность в том, что у певца впереди много новых хитов, которые только начинают появляться. Это свидетельствует о том, что карьера Пьехи не только не завершена, но и находится на новом витке развития.Музыка Стаса Пьехи всегда привлекала внимание слушателей благодаря своему разнообразию и эмоциональной глубине. Продюсер также отметил, что в данный момент у артиста происходит творческая перетрансформация, что открывает новые горизонты для его карьеры. "Не думаю, что у него пик карьеры позади", — добавил Дворцов, подчеркивая, что у Пьехи есть все шансы на дальнейший успех.