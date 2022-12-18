Прокуратурой Гороховецкого района проверит обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 16 декабря на трассе “Муром-М7 Волга”. По данным дорожной полиции, в районе 18:40 на 42 км автодороги

Прокуратурой Гороховецкого района проверит обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 16 декабря на трассе “Муром-М7 Волга”. По данным дорожной полиции, в районе 18:40 на 42 км автодороги «Муром – М7 Волга» в Гороховецком районе столкнулись две легковушки. “Водитель автомобиля «Лада Калина», 1972 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри»,