В январе 1971 года в путешествие по восьми древним российским городам отправилась первая туристическая группа.

Запускулегендарного туристического маршрута «Золотое кольцо» - ровно полвека. В январе 1971 года в путешествие по восьми древним российским городам отправилась первая туристическая группа.А зародился «кольцевой» маршрут на владимирской земле. Впервые Юрий Бычков- журналист, искусствовед, писатель, автор «Золотого кольца» наметил его у стен Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. А в 1967-ом Бычков проехал на своём автомобиле по маршруту: Москва – Загорск (ныне – Сергиев Посад) – Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – Москва. Опубликовав серию очерков- о бесценном ожерелье старинных городов. Каждый из которых- с его уникальными памятниками- как драгоценный камень. Человека, который подарил стране и миру Золотое кольцо, не стало в апреле 2016-ого. Юрию Александровичу Бычкову было 84 года. Вот как он говорил о Золотом кольце в одном из последних своих интервью.Юрий Бычков, искусствовед, журналист, писатель, автор туристического маршрута «Золотое кольцо»: «Всё время до меня доносилось, что оно само по себе существует от века- это Золотое кольцо. Вот сегодня подходили руководители издательств, музеев и все начинали с того, что не может быть, что сидит живой создатель Золотого кольца! А мы думали, что это просто народное - от земли».Памятнойдате - юбилею запуска маршрута - посвящен и флэшмоб в соцсетях. Пользователи делятся фотографиями любимых достопримечательностей под хэштегом #моёзолотоекольцо. Маршрут, созданный Юрием Бычковым, доказал: историко-культурное богатство – истинное золото России. По Золотому кольцу ежегодно путешествуют миллионы туристов. А сохранению наследия посвящён и ежегодный всероссийский фестиваль телепрограмм, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо». Он проходит на ярославской земле под эгидой ВГТРК. В этом году его в очередной раз готовятся провести наши коллеги - ГТРК «Ярославия». Участники фестиваля «Золотое кольцо» - журналисты со всей страны. Кстати, за время существования фестиваля ГТРК «Владимир» трижды становилась его лауреатом.В социальных сетях сейчас проходит флешмобмоезолотоекольцо. С17 по 31 января любой желающий может рассказать о своих любимых местах городов Золотого Кольца. Это может быть даже сквер или улица, где человек вырос. Все посты размещаются с хештегоммоезолотоекольцо.Мария Платанюк