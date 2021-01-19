Ковровский горсуд признал виновным местного мужчину, который случайно застрелил товарища на охоте. Как установил суд, два товарища приехали на охоту. Там они сперва заправились спиртным, а

Ковровский горсуд признал виновным местного мужчину, который случайно застрелил товарища на охоте. Как установил суд, два товарища приехали на охоту. Там они сперва заправились спиртным, а потом пошли охотиться на птицу. В ходе охоты мужчины разделились. Когда один из мужчин вернулся к автомобилю, то увидел, как кто-то осматривает содержимое салона. Охотник подумал, что машину обворовывают,