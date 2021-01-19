Высокая смертность держится уже четвёртые сутки. Вчера и в субботу мы также потеряли восьмерых, в воскресенье коронавирус вырвал из рядов живущих четверых жителей Владимирской области.

Высокая смертность держится уже четвёртые сутки. Вчера и в субботу мы также потеряли восьмерых, в воскресенье коронавирус вырвал из рядов живущих четверых жителей Владимирской области. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 598 человек. Заразились коронавирусом ещё 157 человек. На два меньше, чем накануне. Спад по заболевшим продолжается вторые сутки. Общее количество заражённых теперь 21