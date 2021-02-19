Проблема в торгах на поставку лекарств и в плохой работе всей централизованной системы закупок.

Проблема в торгах на поставку лекарств и в плохой работе всей централизованной системы закупок.По словам директора облздрва Елены Утемовой, Центр по осуществлению закупок товаров и услуг в сере здравоохранения (бывший Аптечный склад) и после 18 января, когда вскрылась проблема, работает не должным образом."Мы вынуждены привлекать специалистов из аптечных подразделений медорганизаций, чтобы не только закупить лекарственные препараты, но и грамотно их распределить, - сказала она. - Мы посадили в отдел организации медпомощи оператора, он записывает все возникающие проблемы, которые мы стараемся пока точечно в ручном режиме решить. Я приложу все усилия, чтобы к 1 марта максимально все проблемы решить".Кроме того, Утемова заявила, что медицинские организации имеют возможность видеть лекарственные препараты в аптечной сети по всей области. И если есть острая необходимость в лекарственном препарате, надо "переместить лекарство в аптеку, или привезти рецепт на лекарство и получить его здесь и сейчас".Напомним, что еще в начале февраля на внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.С тех пор губернатор Владимирской области переложил ответственность за проблемы с льготными лекарствами на своего заместителя. курирующему социальный блок вице-губернатору Сергею Шевченко.Затем началась служебная проверкаА лекарства сталиТакже во Владимирской области .